Safari avventuroso per piccoli esploratori

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòCome un mini safari in Africa. È il tour al Parco faunistico le Cornelle: una meta che entusiasma i bambini che, accompagnati da mamma e papà, possono vedere da vicino oltre 120 specie di animali, dai leoni ai pappagalli coloratissimi, dall'orso bruno ai puma. E i nuovi arrivati: sono i suricati dell'Africa Meridionale, gli animaletti più divertenti con un musetto simpaticissimo. Non mancano bellissimi esemplari rari come il leopardo delle nevi o la tigre bianca. Una gita imperdibile alle Cornelle, che è molto più di un mega zoo ma il regno degli animali trattati con cura, assicurandogli una vita il più possibile vicina alla condizione selvatica: c'è la savana in formato mignon, l'oasi dei ghepardi e la selva tropicale con il primo percorso pedonale in Italia in mezzo alle bestioline esotiche. I bimbi si possono scatenare, correndo dalla gabbia della scimmie a quella dei gufi; osservavano increduli le grosse zampe della tigre, per poi alzarsi sulle punte dei piedi per accarezzare le giraffe dal lungo collo. Un'occasione unica per scattare foto memorabili. E per pranzare si può fermarsi in uno dei tanti punti ristoro. Valbrembo (Bg), sempre aperto fino settembre, dalle 9 alle 19. Biglietto 15 euro, ridotto 11. Info 035 527640, www.lecornelle.it.riproduzione riservata ®