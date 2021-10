Sacco, mazzette in obitorio per accaparrarsi i funerali

Mazzette in camera mortuaria: soldi in cambio di informazioni tempestive sui decessi per accaparrarsi il funerale. La gestione del caro estinto all'ospedale Sacco era «patologicamente affetta da un radicato sistema di corruttele tra gli operatori dell'obitorio e taluni impresari delle agenzie funebri operanti sul territorio di Milano»: lo scrive il gip Stefania Donadeo nell'ordinanza con cui ha disposto tre misure interdittive. Un dipendente ospedaliero di 57 anni è stato sospeso dall'esercizio del pubblico servizio, e a due impresari di onoranze funebri (29 e 38 anni) di Milano e Baranzate è stato imposto il divieto di esercitare l'attività.

L'inchiesta della polizia locale, coordinati dal pm Stefano Civardi, è partita da alcuni esposti circa «l'atteggiamento confidenziale» dell'infermiere con gli impresari funebri. Le intercettazioni telefoniche, a partire dal febbraio 2021, hanno svelato «una diffusa pratica corruttiva», scrivono gli inquirenti. Il dipendente del Sacco «comunicava i decessi che avvenivano in ospedale direttamente all'impresa funebre, indirizzava i familiari a specifiche onoranze funebri, millantando anche inesistenti convenzioni con il Comune di Milano che avrebbero garantito prezzi calmierati».

«Qui funziona così - si era sentito dire da un impresario un addetto provvisorio alla camera mortuaria, che ha poi denunciato l'accaduto - ti do 200 euro, prendi i vestiti e vestila, se è una salma Covid non ti preoccupare che te ne do anche 400».(G.Pos.)



