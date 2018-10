Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quando sessant'anni fa Guido Fisogni, imprenditore di Palazzolo Milanese, si è imbattuto per la prima volta in un vecchio distributore di benzina dimenticato in una cava, è stato subito amore.Per il costruttore di stazioni di servizio, l'incontro con quel rottame che conserverà per sempre, sarà solo l'inizio di una passione lunga quanto una carriera che lo spingerà a recuperare, in giro per l'Europa, erogatori di miscele, targhe a smalto, grafiche Agip e globi luminosi. E che lo porterà, nel marzo del 2000, a ricevere un inaspettato Guinness World Record, per aver creato la collezione più completa al mondo di distributori vintage di carburante. Per curiosi o intenditori di archeologia industriale e automobilismo, il Museo Fisogni, tornato a vivere nel 2015, dopo anni di interruzione, in un'ala di Villa Castiglioni a Tradate, vicino Varese, è imperdibile. La mostra infatti racconta un secolo di evoluzione dei sistemi di rifornimento, da quelli manuali restaurati e ancora funzionanti agli elettronici. Tra i 5000 pezzi presenti, è possibile ammirare oltre 180 distributori, come un Brevo del 1892 proveniente da Zurigo, il pezzo più datato della collezione. Ancora: un Gex l'Aster del 1933, francese, installato a parete in corrispondenza dei marciapiedi; un Satam del 1924 con un barile per recipiente e una forma a biga; un Bergomi della fine degli anni Venti; un piccolo Agip per fare il pieno degli accendini e un Siliam del '36 contenente Benzina pura, disegnato dall'architetto Marcello Piacentini in stile Littorio e detto Il distributore di Mussolini.Non finisce qui: grazie alla sua passione, Fisogni ha ridato dignità, esponendoli, anche a compressori, latte d'olio, giocattoli d'epoca come autobotti e vagoni cisterna, targhe di pneumatici Firestone e disegni industriali. «Sono tutti pezzi trovati quando giravo l'Europa per tirare su o smantellare stazioni di servizio», racconta l'intenditore che accompagna i visitatori alla scoperta dell'insolito museo, in cambio di un'offerta libera e di un po' di attenzione, quando condivide aneddoti o leggende sui suoi gioielli.Come nel caso del distributore della Red Crown, recuperato a Londra trent'anni fa durante un lavoro. Si dice che questa pompa rossa con corona arrivi da Buckingham Palace.Per prenotare una visita, contattare con qualche giorno di anticipo il 3356777118 o scrivere un'email a fisogni@museo-fisogni.org.