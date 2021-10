SABATO LA SFIDA ALLA SUA LAZIO

Alessio Agnelli

Dzeko più un trequartista a supporto: il piano B di Inzaghi (ri)prende quota per Lazio-Inter.

Come nello squillante poker d'inizio stagione contro il Genoa, senza Lautaro (squalificato), Sanchez (ko) e Correa (ancora in biancoceleste) e con il bomber bosniaco a tirare il carro da solo, coadiuvato da Sensi fra le linee. Anche nell'anticipo di sabato (alle 18) all'Olimpico contro la sua Lazio, Simone Inzaghi potrebbe affidarsi al medesimo abito tattico e terminale offensivo della gara d'esordio, riproponendo il 3-4-1-1 ed Edin Dzeko in versione lone ranger.

Il 35enne di Sarajevo sarà alla Pinetina da oggi, di rientro dalle fatiche con la Bosnia. Con lui anche il turco Calhanoglu, a chiudere i rientri dei nazionali europei e a candidarsi per il ruolo di suggeritore del bosniaco contro l'11 di Sarri. Con l'ex Milan trequartista, in mediana Roberto Gagliardini e in panchina Stefano Sensi, in gruppo da due giorni.

L'unica variazione al tema potrebbe essere rappresentata da Lautaro, di rientro venerdì sera, come Correa, ma differenza del Tucu (ieri a parte con l'Argentina di Scaloni per un affaticamento muscolare; in giornata i controlli di rito) arruolabile in extremis in caso di necessità. Inzaghi deciderà all'ultimo. E così per Sanchez, Vidal e Vecino, attesi a Roma sabato mattina, ma con poche chances di presenza.

