Sabatini riparte dalla Samp E Mihajlovic dallo Sporting

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Walter Sabatini ricomincia dalla Samp. L'ex uomo mercato della Roma, dopo aver lasciato a fine marzo il ruolo di responsabile delle squadre calcistiche del Gruppo Suning (Inter in testa) è diventato il nuovo responsabile dell'area tecnica blucerchiata. E già si vocifera di qualche nome che potrebbe chiedere ai nerazzurri: da Ranocchia a Santon, sino al colpo Karamoh.Il Napoli attende su più fronti. Innanzitutto per il futuro di Hamsik: «Non ci sono novità, ma c'è l'opportunità di un trasferimento in Cina», ha ribadito il capitano partenopeo. Capitolo portiere. In pole sembra esserci Areola del Psg, con l'alternativa dell'udinese Meret. Non meno prolungata la soap Chelsea: la stampa inglese dà per vicino l'accordo con Antonio Conte per la buonuscita di 11 milioni di euro. Poi ai Blues arriverà finalmente il tempo di Maurizio Sarri, con Gianfranco Zola suo vice. È invece già ufficialmente emigrato Sinisa Mihajlovic, nuovo allenatore dello Sporting Lisbona. Un'altra avventura, dopo gli esoneri al Milan (2016) e al Torino a gennaio.Infine Maurizio Zamparini è tornato a parlare di «fatti illegali» nella partita di sabato che ha sancito la promozione in A del Frosinone ai danni del Palermo. Il club ciociaro ha annunciato di aver chiesto alla Figc una deroga alla clausola compromissoria per poter querelare il patron rosanero.