Sabatini: «Adesso porto la Samp in Europa L'esperienza nerazzurra? Delusione feroce»

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - «Voglio portare la Sampdoria in Europa». Walter Sabatini scuote i colori blucerchiati e li spinge ad avere alte ambizioni. Il tutto 7 anni dopo il quasi accordo con l'allora presidente Riccardo Garrone, «al quale dovetti sottrarmi». La Samp «mi dà la possibilità di mettere in pratica la mia utopia calcistica, quella di portare una squadra, che viene considerata inferiore, a livello delle grandi. L'obiettivo è avere pensieri sublimi, come l'Europa». Sabatini riparte dopo le dimissioni di fine marzo dal gruppo Suning. Quindi dall'Inter: «Una delusione feroce, non eravamo più in sintonia».Intanto la Roma ha in programma per questa mattina le visite mediche di Pastore. Il fantasista argentino, proveniente dal Psg, è arrivato ieri a Ciampino, accolto da circa 200 tifosi giallorossi festanti.Infine la Procura Figc ha deferito, tra gli altri, i presidenti di Chievo e Cesena, Luca Campedelli e Giorgio Lugaresi, per una vicenda di plusvalenze ritenute fittizie sui trasferimenti di alcuni calciatori (per lo più giovani) e contabilizzate nel bilanci dal 2014 al 2017. Deferiti i due club per responsabilità diretta e oggettiva. «Abbiamo sempre rispettato le norme», così il Chievo in una nota.