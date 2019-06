S'impicca l'assassino di Deborah

Il rimorso lo ha ucciso. Insieme all'ausilio della cintura dell'accappatoio. Si è impiccato nella sua cella del carcere di Rossano, in provincia di Cosenza, Arturo Saraceno, 36 anni, condannato a 16 anni per l'omicidio dell'ex fidanzata Deborah Fuso, 25 anni, avvenuto il 18 maggio 2016 a Magnago, nell'hinterland di Milano.

Saraceno aveva chiesto e ottenuto il trasferimento dal carcere di Busto Arsizio a quello di Rossano per poter ricevere le visite dei suoi familiari, residenti in Calabria. Ma nonostante la vicinanza di parenti, è caduto sempre più nelle spire della depressione. Mercoledì l'ha fatta finita. Ci aveva già provato il giorno stesso dell'omicidio di Deborah: dopo averla massacrata con quindici coltellate nell'androne del palazzo in cui abitava a Magnago, si era puntato la lama contro lo sterno e aveva cercato di uccidersi: invece si inferse una ferita lievissima. Non riusciva ad accettare che la relazione con Deborah fosse finita. Quel giorno le aveva dato un appuntamento per chiarire. O per dirsi addio. Invece aveva già pronto un coltello da carne.(G.Obe.)

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

