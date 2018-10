S. Giulia, da periferia a centro degli affari

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Greta PoscaDa limbo dimenticato ai confini della città, schiacciato tra la stazione dell'Alta velocità di Rogoredo e il Toxic Park dell'eroina, a fiore all'occhiello della Milano che verrà. A Santa Giulia ripartono i cantieri che trasformeranno in pochi anni il quartiere in un business district all'avanguardia.Ieri sono stati inaugurati i lavori di Spark One, un edificio destinato a uffici, che sorgerà nell'area sud del quartiere, l'ex Radaelli, a lato dello Sky Campus. I lavori - eseguiti da Intown, la joint venture tra Risanamento e l'australiana Lendlease - dovrebbero essere terminati entro il 2020. Tra sei mesi partirà anche il cantiere dello Spark Two, che segnerà il completamento del business district di Rogoredo: l'investimento è di circa 120 milioni di euro per i due edifici, compreso il valore delle aree edificabili, pari a circa 34 milion. A lavori ultimati, con i suoi 150mila metri quadri destinati al terziario (inclusi i 65 mila oggi occupati da Sky) sarò uno dei più grandi di Milano.«Milano si è molto sviluppata a nord in questi anni. Adesso è il momento del sud», ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, confermando l'impegno dell'amministrazione per lo sviluppo dell'area. «In questi anni Rogoredo è forse il quartiere che ho visitato di più e per noi è estremamente importante, perché è la porta sud-est della città», ha detto Sala - mi auguro che entro la fine del mio mandato Rogoredo avrà una dimensione vera da quartiere».Oltre al business district, proseguono anche i lavori nell'area nord, la ex Montedison, dove dovrà sorgere l'Arena Santa Giulia, destinata alle Olimpiadi invernali, che dovrebbe vedere la luce anche qualora il Cio non assegnasse alla fine i Giochi a Milano e Cortina.riproduzione riservata ®