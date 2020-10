S'allunga il bollettino degli episodi violenti sui mezzi pubblici di Milano. Oltre sei aggressioni ai danni di controllori e autisti, da metà giugno a martedì scorso, sono denunciati dall'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato. Si aggiunge, poi, il gel disinfettante dato alle fiamme sette giorni fa, al capolinea del tram della linea 14, con il rogo che ha coinvolto i sedili e il fumo che ha invaso l'intera carrozza. «E non si quantificano gli insulti e i diverbi ai danni dei dipendenti Atm, che sono al limite dell'aggressione fisica vera e propria», spiega De Corato. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, risale a martedì. «In piazza 24 Maggio racconta l'assessore erano circa le 22,30 quando un tranviere e un controllore sono stati presi a calci e pugni da alcuni soggetti visibilmente alterati». Entrambi hanno dovuto farsi medicare in ospedale. Uno dei fatti più feroce risale al 14 settembre: sulla 90-91, un uomo ha sfondato con un pugno il vetro del gabbiotto di sicurezza; il conducente, dopo essersi sporcato con il sangue dell'aggressore, ha chiesto l'intervento del 118. (S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 05:01

