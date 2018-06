Russia agli ottavi, Salah (quasi) a casa

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Nel martedì delle sorprese Mondiali, ecco una nuova certezza: quella della Madre Russia. Che dopo aver preso a pallonate (5-0) l'Arabia Saudita all'esordio, fa il bis con l'Egitto di Salah. Anche se con i primi 45' un tantino sofferti e chiusi sullo 0-0. A San Pietroburgo finisce 3-1. Golovin e soci sono già agli ottavi. La svolta della contesa in apertura di ripresa: la botta da fuori di Zobnin e deviata da Fathy che manda il pallone alle spalle dello spiazzato El-Shwenawy.Il capitano egiziano protesta per una spinta ricevuta, ma il Var conferma la rete. Raddoppio al 59' con Cheryshev: la botta di mancino non lascia scampo al povero El-Shanawy. Il tris è servito tre minuti più tardi e porta la firma di Dzyuba, al termine di una bella azione. L'Egitto trova solo il gol 3-1 su rigore che Salah si procura e trasforma (dopo la benedizione del Var, visto che l'arbitro Caceres aveva concesso la punizione dal limite). Russia avanti, egiziani praticamente a casa.Nel primo pomeriggio a Saransk ecco quello che non ti aspetti: Colombia ko col Giappone. Quattro anni fa i Cafeteros avevano rifilato un poker ai nipponici. Ieri è andata diversamente. Colpa pure dell'espulsione dopo 3' di Sanchez. E conseguente rigore trasformato da Kagawa. Poi ci ha pensato Kawashima a ravvivare il match, facendosi infilare come un pollo sul piazzato di Quintero (39') e col Giappone che in due occasioni aveva fallito il raddoppio. Sorpasso che però arriva al 73' grazie alla zuccata di Osako, che infila un incerto Ospina. Lo specchio della Colombia di ieri.