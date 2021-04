Ruspe in azione da oggi per la costruzione del parcheggio interrato in via Borgogna. Vicenda lunga quella del cantiere. il via libera risale al 2004, con la giunta Albertini. Nel 2016 lo stop, nel 2019 tutto interrato e strada tornata a causa di ricorsi incrociati Ad agosto 2020 ok al progetto definitivo, rivisto, e nei giorni scorsi via anche all'esecutivo. Termine lavori luglio 2023, ma la sistemazione della strada sarà anticipata al primo trimestre per coincidere con quella di M4.

Il parcheggio prevede quattro piani 236 posti auto privati, 89 pubblici e 23 moto. La sistemazione della strada prevede in via Borgogna il parcheggio taxi e un doppio senso di marcia fino a largo Toscanini e la possibilità di accesso a corso Europa solo per bus e tax. iIl cantiere occuperà in una prima fase circa metà di via Borgogna verso nord lungo tutta la sua lunghezza, da largo Toscanini a via Visconti di Modrone. E poi, successivamente una seconda metà, lato sud.

