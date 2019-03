Rugby nei Parchi Milano è presente

MILANO - Torna Rugby nei Parchi. Giunta all'ottava edizione, l'iniziativa punta a far conoscere la palla ovale tra le aree verdi delle città italiane, promuovendo i valori dello sport nel rispetto della natura. Rivolta a bambini e ragazzi tra i 5 e i 12 anni, la manifestazione partirà dalla città siciliana di Marsala, il prossimo 23 marzo, per concludersi a Genova, il 18 maggio.

Rugby nei Parchi farà tappa anche a Parma, Ancona, Milano (nella giornata di sabato 4 maggio) e Padova. Tantissime le novità che caratterizzano l'ottava edizione, tra cui il Trofeo Rugby nei Parchi, un torneo per bambini che riconosce il valore dei giovani rugbisti con premi speciali come il Premio Fairplay o quello dedicato ai più piccoli. Insomma, un'iniziativa pensata per diffondere il rugby, uno sport in cui i sani valori sono di casa. (F.Pon.)

