Rubava di notte in corsia preso Lupin degli ospedali

Portafogli, telefoni, catenine e gli spicci dei distributori di bibite erano il suo pane quotidiano. In questura lo avevano battezzato Arsenio Lupin degli ospedali. Un ladro, di origine moldava che aveva scelto le corsie dei nosocomi milanesi come terreno di caccia.Si chiama Eugeniu Olan, moldavo classe 1984, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine e dalla scorsa notte è in cella per furto. Le telecamere di sicurezza del Fatebenefratelli lo hanno filmato mentre - lo scorso 26 agosto - scassinava una porta con un piede di porco per poi appropriarsi dei pochi spiccioli delle macchinette automatiche di bevande nel reparto di Pediatria, per poi dileguarsi con il suo zainetto con all'interno tutti gli arnesi del mestiere. L'uomo è tornato a colpire nella Pediatria del Fatebenefratelli il 10 settembre. Tre giorni di nuovo in azione, questa volta al gaetano Pini. Ma ad aspettarlo ha trovato gli agenti della squadra mobile. Per lui il pm Giovanni Tarzia ha chiesto la convalida del fermo. Durante l'interrogatorio di garanzia il ladro ha ammesso tutto. Ed ha aggiunto: «Voglio cambiare vita».