Rubano e rivendono medicine: presi

Venerdì 25 Gennaio 2019

C'era il gruppo del nord e quello del sud. Ed entrambi hanno messo in piedi una macchina per fare soldi con le medicine: farmaci rubati, rietichettati e rimessi in vendita con tutte le documentazioni in regola. L'indagine dei carabinieri del Nas di Milano, che ha portato all'arresto di 11 persone in 10 province italiane, ha svelato un business da milioni di euro.A capo del gruppo di Napoli c'erano un 58enne e suo figlio 31enne, entrambi farmacisti, che compravano le medicine dalle aziende farmaceutiche con lo sconto, applicavano etichette false e li vendevano nelle loro quattro farmacie, due in Campania e due a Firenze. In un solo anno hanno guadagnato 5 milioni di euro.L'altro gruppo, invece, rubava i medicinali servendosi di due dipendenti infedeli di una ditta farmaceutica e poi li rimetteva sul mercato di Lombardia ed Emilia attraverso complici nel campo della distribuzione. In mezzo c'era un imprenditore bresciano che aveva contatti con entrambi e con la famigerata Caiazzo, la farmacia nella piazza omonima di Milano che nel marzo 2016 era finita in un'indagine della Dda perché risultata acquistata da Giuseppe Strangio nel 2006 grazie ai proventi del traffico di stupefacenti delle famiglie di ndrangheta dei Marando e dei Romeo.(S.Gar.)riproduzione riservata ®