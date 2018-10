Rubano auto e scappano: 2 rom minori si schiantano

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Hanno attraversato la città da nord a sud est alla guida di una Nissan Micra lanciata a tutta velocità, come se fossero sul set di Fast&Furious. Ma al volante c'era un ragazzino di 16 anni e al suo fianco l'amico di 14. Entrambi italiani di etnia rom, domiciliati in un campo cittadino. La loro folle corsa è finita contro un muro. Qualche contusione e una notte in questura in stato i fermo.Alle 4 del mattino una volante li ha intercettati in zona Comasina ed ha intimato l'alt. Ma i due hanno pigiato sull'acceleratore, ingaggiando un inseguimento mozzafiato da un capo all'altro della città tallonati dalla volanti della polizia con le sirene spiegate. La Micra in fuga è arrivata fino in via Friuli, dove si è trovata la strada sbarrata da una volante che arrivava dalla direzione opposta. In una manovra disperata per aprirsi la fuga si sono schiantati contro un muro. A qual punto hanno tentato la fuga a piedi, ma dopo pochi metri sono stati placcati. L'auto su cui folleggiavano è risultata rubata a Como.