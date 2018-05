Ruba bici e cade: ladro in coma

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È finito con una corsa disperata al Niguarda il furto di una bici professionale da settemila euro tentato da un rom di 29 anni: il giovane è stato colto sul fatto ed ha tentato una fuga rocambolesca aggrappato alla portiera dell'auto dei complici, ma ha perso la presa ed è rovinato sull'asfalto: ha battuto la testa, ed ora è ricoverato in coma farmacologico.È accaduto domenica pomeriggio in un'area parcheggio di Novegro, dove era fermo il furgone di una squadra ciclistica di Pescara arrivata a Milano per partecipare alla gara di triathlon Deejay Tri. Il 29nne è arrivato a bordo di un'auto assieme a tre complici. Mentre i proprietari pranzavano in un ristorante, il 29enne ha forzato il portellone e ha preso una Masciarelli da settemila euro. Dopo averla caricata sulla vettura è stato notato dal proprietario che lo ha inseguito per fermarlo. L'auto dei ladri è partita e il giovane si è aggrappato nel tentativo di salire a bordo ma ha perso la presa e ha battuto la testa. I complici sono scappati, il derubato ha chiamato l'ambulanza. La bici rubata è stata recuperata nel campo nomadi di via Chiesarossa.