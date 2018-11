Ruba al market 90 scatole di tonno

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Novanta scatolette di tonno per un valore di 750 euro. È il bottino del colpo fallito, nella notte tra sabato e ieri, all'Esselunga di via Pellegrino Rossi. Il ladro di tonno è un indiano di 30 anni, che è stato sorpreso dopo mezzanotte mentre con un complice che è riuscito a fuggire si aggirava nel magazzino del supermercato.Una volante si è precipitata sul posto e l'equipaggio ha sorpreso due uomini vestiti di scuro che trascinavano due borsoni. Alla vista della polizia hanno tentato la fuga correndo verso il muro di cinta dl deposito. Uno è riuscito a scavalcare e a dileguarsi, l'altro invece è caduto ed è stato catturato. Nei due borsoni gli agenti hanno trovato 90 scatolette di tonno sott'olio, ancora integre e subito restituite al supermercato. L'indiano è stato arrestato per furto aggravato e per resistenza a pubblico ufficiale, per l'inutile tentativo di fuga. Oggi verrà processato per direttissima.