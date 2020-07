Ruba ai giardini, incastrato dal passante investigatore

È stato grazie a un cittadino detective che un giardiniere al lavoro ha potuto riavere il suo smartphone lasciato nel furgoncino parcheggiato dentro al Parco Montanelli.

Il ladro camminava lungo via Manin, controllando che le auto in sosta avessero magari la portiera aperta per poterle alleggerire. Un passante ha visto le sue mosse e ha chiamato la polizia. Nel frattempo l'uomo, marocchino, 30 anni, senza permesso di soggiorno, è entrato nei giardini e ha notato il furgoncino dei giardinieri parcheggiato, con il finestrino aperto, vicino a un chiosco. Senza aprire la portiera, l'uomo vi si è introdotto e ha rubato un cellulare per poi allontanarsi. Grazie alle indicazioni del cittadino, sono arrivati i poliziotti e hanno fermato l'uomo: nonostante il tentativo di disfarsi della refurtiva, gli agenti hanno recuperato lo smartphone e lo hanno riconsegnato all'ignara vittima, un egiziano di 51 anni. E poi hanno arrestato il ladro.

Ultimo aggiornamento: Thursday 30 July 2020, 05:01

