Rsa, perquisita la Regione

Greta Posca

Dopo le perquisizioni nelle Rsa residenze per anziani, ieri è toccato al palazzo della Regione.

Al centro della maxi inchiesta la delibera dell'8 marzo, con la quale si dava la possibilità alle Rsa di accogliere pazienti covid dimessi dagli ospedali, ma anche tutte le direttive che la Regione e, in particolare, l'assessorato al Welfare hanno dato al Pio Albergo Trivulzio e alle case di riposo sulla gestione degli anziani e di quei malati. L'indagine, con più fascicoli distinti, ha al centro almeno 180 morti tra la storica Baggina e altri istituti milanesi come il Don Gnocchi. Tra l'altro, i finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria, coordinati dal pool guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano, hanno acquisito anche tutte le indicazioni e comunicazioni inviate dalla Regione alle Ats (agenzie di tutela della salute, le ex Asl) riguardanti pure la gestione generale dell'emergenza sanitaria, da quando è scoppiata, il 20 febbraio.

«Siamo impegnati a combattere il virus e a proteggere i lombardi, massima collaborazione verso chi svolge le indagini», ha detto il governatore Attilio Fontana. Intanto, i gruppi di opposizione in Consiglio regionale hanno chiesto di attivare una commissione di inchiesta sulla gestione sanitaria dell'emergenza virus. E una rete di associazioni, partiti e movimenti politici della sinistra milanese hanno lanciato una petizione per chiedere di commissariare la sanità lombarda. A Milano, nel frattempo, gli investigatori della guardia di Finanza per settimane dovranno analizzare tutti i documenti, tra cui centinaia di cartelle cliniche del Trivulzio sequestrate martedì in circa 17 ore di lavoro negli uffici delle struttura guidata dal dg Giuseppe Calicchio, accusato di epidemia colposa e omicidio colposo. Non avrebbe rispettato, secondo i pm, i protocolli sanitari di sicurezza, favorendo il contagio, mettendo «in pericolo» la salute di operatori e ospiti e causando con «negligenza, imprudenza ed imperizia» le morti degli anziani. Ipotesi da accertare con le indagini.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 05:01

