ROULETTE PLAYOFF

Come arrivare a Qatar 2022 se non si vince il girone. Le 10 seconde e le due squadre stabilite in base al ranking prodotto dai risultati dell'ultima Nations League si giocheranno gli ultimi tre posti. Una sicuramente sara' l'Austria, l'altra il Galles o la Repubblica Ceca. Ma tra le seconde finira' quasi certamente la Polonia di Lewandowski , oltre a Russia, Sciza, Turchia, Macedona e la... Svezia di Ibra. Le 12 contendenti saranno divise in tre percorsi da quattro e formeranno di fatto tre mini tornei. Chi vincerà il rispettivo torneo otterrà il pass per il Qatar. Tutte le partite - semifinali il 24-25 marzo e finali il 28-29 marzo - si disputeranno in gara secca, quindi in caso di parita' al 90', supplementari ed eventualmente calci di rigore. Il sorteggio di questa roulette russa avverrà venerdì 26 alle 17 a Zurigo.



Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 05:01

