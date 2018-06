Rompe bottiglie, la ex lo accoltella

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una cambogiana di 39 anni ha colpito l'ex compagno di 62 anni con quattro coltellate all'addome perché mentre faceva manovra con l'auto ha schiacciato alcune bottiglie d'acqua che aveva appena comprato. È accaduto domenica sera a Vimodrone, nel cortile della villa in cui i due vivono (in due appartamenti separati) da quando si sono lasciati. Una convivenza difficile, segnata da liti frequenti e spesso scatenate da futili motivi.Domenica sera è bastato schiacciare accidentalmente con l'auto alcune bottiglie per scatenare il raptus della cambogiana, che ha impugnato un coltello da cucina e si è scagliata contro l'uomo quattro volte. Due fendenti lo hanno preso in superficie, altri due sono penetrati nell'addome. Eppure il 62enne ha preferito non chiamare l'ambulanza, forse per timore di un'ulteriore scatto di ira. Ha quindi guidato fino al pronto soccorso, dove lo hanno operato d'urgenza e dato una prognosi di 30 giorni. La donna si è presentata poco dopo in caserma per confessare l'aggressione: è stata denunciata per lesioni personali aggravate. (S.Gar.)