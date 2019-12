Romeo e Giulietta, l'amore è saltimbanco

Può la commedia dell'arte farsi filtro stilistico per produrre un Romeo e Giulietta inedito? Il drammaturgo e regista Marco Zoppello ci prova con Romeo & Giulietta. L'amore è saltimbanco, al Teatro Leonardo da domani al 15 dicembre.

La storia, ambientata nell'anno 1574, non parte dalla celebre tragedia di Shakespeare, ma è la rappresentazione imposta dal Doge a due ciarlatani saltimbanco per dilettare il futuro re di Francia Enrico III di Valois, di passaggio a Venezia e diretto proprio a Parigi dove dovrà essere incoronato. Come è possibile divertire, armati di pochi mezzi, l'uomo più potente d'Europa con la più bella storia d'amore di sempre? Ma soprattutto dove trovare una degna Giulietta? Potrebbe provarci Veronica, procace poetessa tutt'altro che casta, e così gli imprevisti non mancano in una sorta di prova aperta nella quale trame, canti, dialetti e improvvisazioni danno alla storia un ritmo forsennato. Attorno a un piccolo palco di legno itinerante, tre attori (Anna De Franceschi, Michele Mori e lo stesso Marco Zoppello) si dannano l'anima per costruire uno spettacolo degno di un re. (F.Gat.)

Lunedì 9 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA