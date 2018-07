Roma, via Gonalons: c'è N'Zonzi

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Francesco BalzaniROMA - Adieu Maxime, bienvenue (forse) a Steven. Il centrocampo della Roma si prepara al cambio della guardia francese con la cessione di Gonalons al Crystal Palace e l'assalto di Monchi al suo pallino N'Zonzi. Un giorno dopo la beffa Malcom il ds giallorosso si è messo al lavoro per ultimare la rosa già rinforzata da 11 acquisti. A Trigoria è arrivata l'offerta del club inglese: 10 milioni. La Roma ha risposto che ne servivano 5 di più, ma si dovrebbe chiudere a 12 più bonus. Una bella plusvalenza considerato che la Roma pagò Gonalons appena 5 milioni un anno fa dal Lione. Ce ne vogliono almeno 30 per N'Zonzi che ha comunque una clausola rescissoria da 35 e che Monchi portò al Siviglia nel 2015. In attacco, intanto, prosegue il pressing sulla Fiorentina per Chiesa anche se i viola continuano a sparare alto (70 milioni). L'inserimento di El Shaarawy nella trattativa potrebbe aiutare a far scendere il prezzo. Piace pure Oyarzabal della Real Sociedad. Il piano B porta a Suso in un'operazione col Milan che potrebbe coinvolgere Perotti.riproduzione riservata ®