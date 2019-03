Roma, via Di Francesco torna Ranieri

Francesco Balzani

ROMA - Di Francesco non è più l'allenatore della Roma, non poteva più esserlo in una stagione vissuta da separato in casa e trascinata fino all'ultima drammatica partita di Porto. Il suo esonero, arrivato dopo 20 mesi vissuti tra alti e bassi, ha aperto le porte a un altro grande ex: Claudio Ranieri. Un cerchio che si chiude con l'allenatore che nel 2010 sfiorò uno scudetto incredibile e che ora sarà chiamato di nuovo a compiere una piccola imprese risollevando una squadra in crisi totale. La decisione è arrivata nella notte di Porto mentre Di Francesco rifiutava interviste, e soprattutto dimissioni. Poi si è chiuso in un silenzio eloquente, isolato. Ieri ha diretto l'ultimo allenamento in una situazione surreale, poi insieme al suo staff ha salutato tutti e con la dignità che l'ha contraddistinto in questo abbondante anno e mezzo si è diretto verso casa. Senza polemiche. «Ringrazio Eusebio per l'impegno profuso. Ha sempre lavorato con un atteggiamento professionale e ha messo al primo posto gli interessi del Club rispetto a quelli personali. Gli auguriamo il meglio», le parole di Pallotta. Nel frattempo a contattare Ranieri ci pensava la strana coppia Baldini-Totti. E proprio l'ex numero 10 avrà un ruolo importante al fianco di Ranieri. Scartati Panucci e Sousa (finito al Bordeaux) la scelta era ricaduta su uno tra Donadoni e Ranieri. Il primo, però, non ha accettato il ruolo di traghettatore. Così è stato chiamato Ranieri che era a Londra, fresco di esonero dal Fulham. Sir Claudio accettato un contratto di 3 mesi, a patto di sedersi a fine stagione per discutere di un futuro da dirigente.

