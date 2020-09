ROMA - Un supereroe quando è alla guida della sua monoposto, una persona come tante altre fuori. Lewis Hamilton si racconta così alla vigilia del Gran Premio d'Italia a Monza, e in un lungo post sui social rivela le insidie di vivere nella bollà della Formula 1 di questi tempi, blindata contro il coronavirus.

CONFESSIONE - «Ci sono due lati di me. Il primo è quello che si vede in tv. Il pilota competitivo, spietato, affamato che è in me viene fuori quando abbasso a visiera del casco. Mi sento come se avessi i superpoteri che ho sempre desiderato avere, ma al volante - ha scritto il campione della Mercedes -. Poi, ci sono semplicemente io. Una persona che cerca di capire la vita giorno dopo giorno, proprio come voi».

DIFFICOLTA' - In questa normalità, aggiunge, ci sono «anche tanti giorni difficili». «Specialmente nella bolla in cui stiamo vivendo attualmente. Ci si sente soli, mancano amici e famiglia, e con gare così ravvicinate tra loro significa non avere tempo per altro, se non per il lavoro», racconta Hamilton, ringraziando chi lo aiuta a «trovare il giusto equilibrio» anche solo con un sms, una telefonata o una videochiamata. Messaggio: «Non è mai una cosa sbagliata chiedere aiuto se ne hai bisogno. Mostrare il lato vulnerabile non ti rende sbagliato o debole. Lo vedo come un'occasione per diventare più forti e migliori»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA