ROMA - Un marziano in MotoGP. Marc Marquez domina con una facilità disarmante ad Aragon e festeggia al meglio il suo gran premio numero 200. Vittoria schiacciante dello spagnolo della Honda, che dopo una partenza a razzo domina rifilando distacchi abissali a tutti. Ottimo secondo posto in rimonta per Dovizioso, che ha preceduto la Ducati non ufficiale di Miller.

Ennesimo weekend da dimenticare per Valentino Rossi, mai in lotta per il podio e addirittura 8° al traguardo. «Ho fatto la strategia che volevo, è stata una gara molto comoda - ha ammesso Marquez - Sono totalmente a mio agio con la moto».

E ora lo spagnolo ha 98 punti di vantaggio in classifica su Dovizioso a 5 gare dalla fine. Gli basterà vincere tra due settimane a Buriram, in Thailandia, per laurearsi Campione del Mondo per l'ottava volta, la quarta consecutiva.(D.Pet.)

Lunedì 23 Settembre 2019, 05:01

