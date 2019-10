ROMA - Un clamoroso errore dell'arbitro costringe la Roma al pareggio contro la leader della Bundesliga, il Borussia Monchengladbach (1-1). Un rigore inventato su intervento di Sterling al 95' rende surreale la serata sotto la pioggia della squadra di Fonseca, costretta all'ennesimo pareggio. Avrebbe meritato di vincere la Roma, martoriata dagli infortuni, in vantaggio con un bel gol di Zaniolo nel primo tempo; poi l'errore dello scozzese Collum ha chiuso malissimo la serata dell'Olimpico. Con una vittoria la Roma avrebbe messo le mani sulla qualificazione. Da ricordare che Florenzi nella ripresa aveva mancato l'occasione del 2-0.

Beffa anche per la Lazio che a tratti domina in trasferta con il quotato Celtic, va in vantaggio 1-0 meritatamente con un grande gol di Lazzari al 40' del primo tempo. Poi l'incredibile occasione avuta da Correa nel secondo tempo, fallita, con un palo che grida ancora vendetta. Gol mancato, gol subito e gli scozzesi pareggiano con Christie al 67'. La Lazio vuole vincere, prima Parolo, poi Immobile, poi anche Cataldi costringono a parate incredibili il portiere scozzese Forster. Ma proprio all'89' su azione di calcio d'angolo di testa Jullien punisce i ragazzi di Inzaghi. La più bella Lazio della stagione esce sconfitta da Glasgow 2-1 ma resta in corsa per la qualificazione in Europa League.

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

