ROMA - Ufficiali Lazaro e Godin, oggi tocca a Sensi. Ieri è stato il giorno dei primi colpi in entrata per l'Inter di Conte. Dopo il completamento delle visite di idoneità sportiva tra Humanitas e Coni, è arrivato infatti l'annuncio di Valentino Lazaro in nerazzurro per i prossimi 4 anni (I'm happy le prime parole dell'austriaco) a 2 milioni a stagione. Preceduto, in mattinata, dall'ufficialità di Diego Godin all'Inter fino al 2022 (a 6,75 milioni netti l'anno), come da accordi raggiunti in febbraio con il 33enne uruguagio, svincolato dall'Atletico. Il capitano della Celeste è atteso a Milano a metà luglio. «Ho scelto l'Inter perché è un grandissimo club, una grande squadra, con tantissima storia- ha sottolineato El Faraón a InterTV-. Ho tantissima voglia di continuare a competere ad alti livelli». In giornata, visite e firma (5 anni a 1,8) per Stefano Sensi. (A. Agn.)

Martedì 2 Luglio 2019, 05:01

