ROMA - Serata a luci e ombre per le squadre della Capitale in Europa League. Inizia la Roma che non va oltre a un brutto pareggio per 1-1 in trasferta contro gli austriaci del Wolfsberg, in un match della seconda giornata del gruppo J. Occasione sprecata per i capitolini che passano in vantaggio con un fortuito gol di Spinazzola nel primo tempo ma si fanno raggiungere nella ripresa da un gran gol da fuori area di Liendl. Inutile il pressing finale dei giallorossi di Fonseca che sprecano tanto con Zaniolo e Kluivert. Ora nella classifica del girone Roma e Wolfsberg guidano con 4 punti, 3 in più dei turchi del Basaksehir e dei tedeschi del Borussia Moenchengladbach.

All'Olimpico è poi scesa in campo la Lazio. Prima distratta poi finalmente volitiva e vincente. Il club di Lotito batte 2-1 il Rennes nel match del gruppo E. Al vantaggio dei francesi al 53' con Morel, replicano Milinkovic-Savic al 64' e Immobile al 75'. Nell'altro match del girone vittoria casalinga del Celtic Glasgow per 2-0 sul Cluj. Nella classifica guidano gli scozzesi a quota 4, un punto in più di Lazio e Cluj a 3, chiude il Rennes a 1. In dodici minuti dallo svantaggio alla vittoria; è proprio la Lazio di Inzaghi.

