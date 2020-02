ROMA - Se segna Felipe Caicedo, la Lazio vince. Ormai è una sentenza. L'ecuadoriano è diventato un vero e proprio talismano per la squadra di Simone Inzaghi. E a dimostrarlo è il peso dei suoi gol: in tutte e sette le partite in cui Caicedo ha distribuito i suoi 8 gol è arrivata poi la vittoria finale per i biancocelesti. La prima nel 4-0 rifilato al Genoa il 29 settembre scorso, ma c'è anche nelle goleade con Spal e Sampdoria. La specialità della casa però rimane il gol all'ultimo respiro, vedi quello realizzato al 91' al Mapei Stadium contro il Sassuolo, al quale è seguita quello sempre a tempo scaduto nel 3-1 alla Juventus, il primo grande squillo lanciato alla corazzata bianconera prima della Supercoppa.

A Cagliari è lui a segnare il 2-1 finale con polemiche a non finire per gli 8' di recupero concessi dall'arbitro Maresca. La Pantera sta crescendo sempre di più. Dopo le sei reti in 33 giornate della sua prima stagione in biancoceleste e le 8 dello scorso anno, ha già pareggiato il suo miglior score nella Capitale dopo appena 23 gare. Niente male per un attaccante definito di rincalzo.(D.Pet.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Febbraio 2020, 05:01

