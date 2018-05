Roma, pure Nainggolan fuori da Russia 2018

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Perotti e Nainggolan il 5 luglio saranno regolarmente a Trigoria per l'inizio del ritiro romano. Sampaoli e Martinez hanno deciso di escluderli, infatti, dal mondiale in Russia (con l'Argentina ci sarà invece Fazio). A far clamore è stata soprattutto la bocciatura del ct del Belgio per il Ninja. «Motivazioni tecniche», ha spiegato Martinez che ha inserito Radja soltanto nella lista delle 12 riserve.Ma Nainggolan è di tutto altro avviso (tra i due c'erano state ruggini per i comportamenti sopra le righe del romanista) e ieri in un post sui social ha deciso di annunciare il ritiro: «Purtroppo molto a malincuore termina la mia carriera in Nazionale, ho sempre fatto di tutto per poter rappresentare la mia nazione. Essere se stessi a volte può fare fastidio, da oggi sarò il primo tifoso».Rammaricati pure Di Francesco e Monchi. «Mi dispiace tanto per lui, ma era nell'aria questa decisione», ha dichiarato il tecnico che ha ricevuto il premio Bearzot. «Sul mercato ritoccheremmo tutti i reparti per migliorarci. Il mio rinnovo non sarà un problema. Alisson? Resterà qui», ha aggiunto Eusebio. La pensa allo stesso modo Monchi: «Il brasiliano andrà via solo se torno io in porta (ride, ndr). Anche Dzeko resta qui. Parleremo con Florenzi per arrivare al rinnovo». (F.Bal.)