ROMA - Lazio-Verona di stasera all'Olimpico (20,45 Dazn), recupero del 17° turno, vale il secondo posto per la squadra di Inzaghi che in un solo colpo supererebbe l'Inter per arrivare a -2 dalla Juve capolista. Un sogno da realizzare. «Battere il Verona sarebbe importantissimo, ma mancano ancora 17 partite alla fine del campionato».

Simone Inzaghi getta acqua sul grande fuoco di entusiasmo che avvolge l'ambiente biancoceleste. La sfida contro l'Hellas, ai più, appare come una semplice formalità nella costante rincorsa al Paradiso. «Vincere - spiega - vorrebbe dire arrivare al secondo posto, tuttavia avremo di fronte un avversario difficile che considero la sorpresa del campionato. Hanno tanti punti e nessuno gli ha regalato nulla: sono organizzati, corrono e hanno fisicità». Ancora out Cataldi e Correa, c'è il pericolo diffidati (Acerbi, Cataldi, Felipe, Immobile, Milinkovic e Radu).

