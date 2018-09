Roma, l'ombra di Conte su Di Francesco per i bookmaker

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaROMA - Sono bastate sole tre partite per far traballare la panchina della Roma. Eusebio Di Francesco si trova a dover fare i conti per la prima volta con una robusta contestazione dei tifosi giallorossi. In particolar modo le emittenti radiofoniche che si occupano di Roma, hanno invocato l'arrivo di Antonio Conte.Ipotesi fondata, a giudicare dalle valutazioni dei betting analist del bookmaker britannico Stanleybet, che seguono da vicino l'ex tecnico del Chelsea e hanno deciso di proporre le previsioni sul suo destino anche sul sito italiano stanleybet.it. Il matrimonio Conte-Roma è piuttosto probabile e dato a 5,00. Difficile avvenga subito, visto che al tecnico liberarsi dai Blues prima di gennaio costerebbe una ventina di milioni, ma il periodo del mercato invernale potrebbe essere quello favorevole.Nelle quote Stanleybet, spiega Agipronews solo un eventuale approdo milanista ha una quota altrettanto bassa, le altre piste hanno meno consistenza: Inter e Manchester United si trovano a 8,00, Psg, Atletico Madrid e Real Madrid sono a 15.riproduzione riservata ®