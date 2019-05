ROMA - Inizia nel migliore dei modi la settimana santa di Fabio Fognini, una settimana che potrebbe regalargli, con una semifinale non impossibile, il tanto atteso e sospirato ingresso tra i top 10. Al debutto al Foro Italico, il ligure ha superato nettamente per 6-3 6-4 il francese Jo-Wilfried Tsonga giocando un tennis molto solido per intensità e tenuta mentale.

L'Italia del tennis ha pure negli occhi la splendida impresa di Jannik Sinner e la straordinaria autorevolezza mostrata da Matteo Berrettini, ma agli Internazionali è tempo di pensare agli altri azzurri in gara. Marco Cecchinato, nel terzo incontro di giornata ha battuto Alex De Minaur: dopo essere stato sconfitto nel primo set (6-4), l'azzurro ha rimontato aggiudicandosi la seconda partita 6-3 e la terza 6-1.(G.Bul.)

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

