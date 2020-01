Roma in pressing su Politano e Suso

Massimo Sarti

MILANO - «Grazie a tutti per l'affetto, non vedo l'ora di tornare». Nicolò Zaniolo ha affidato ai social le prime parole dopo l'operazione al ginocchio destro resasi necessaria a causa della rottura del crociato anteriore (con associata lesione meniscale) riportata domenica sera all'Olimpico nella sfida tra Roma e Juventus.

L'intervento, effettuato nella clinica capitolina Villa Stuart dal professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscito. Il 20enne talento giallorosso ha una voglia matta di recuperare per vestire l'azzurro a Euro2020. La Roma deve invece intervenire subito sul mercato per ovviare a questa pesante tegola. E le sirene portano nei pressi della Madonnina meneghina, perché i nomi più caldi sembrano essere quelli del milanista Jesus Suso e dell'interista Matteo Politano, per il quale resta in piedi anche l'ipotesi dello scambio rossonerazzurro con Franck Kessie.

Possibile esordio nel Napoli oggi in Coppa Italia contro il Perugia al San Paolo per il centrocampista tedesco Diego Demme, preso dal Lipsia. Per il pari ruolo slovacco Stanislav Lobotka (dal Celta Vigo) è questione di ultimi dettagli. I partenopei stanno chiudendo poi con il Verona per il difensore kosovaro Amir Rrahmani, che finirebbe in prestito il campionato in gialloblù.

È finita infine l'avventura al Barcellona di Ernesto Valverde. Il club blaugrana ha preso una decisione che, a stagione in corso, mancava dal gennaio 2003, quando venne esonerato Louis Van Gaal. Fatale la semifinale della Supercoppa di Spagna, che il Barça (appaiato al Real Madrid in testa alla Liga) ha perso 3-2 a Jeddah, in Arabia Saudita, contro l'Atletico Madrid. Al suo posto è in arrivo Quique Setien, 61 anni, ex allenatore del Real Betis di Siviglia: per lui contratto sino al 30 giugno 2022.

Avevano nei giorni scorsi declinato Xavi e Roland Koeman ed erano circolati anche i nomi di Mauricio Pochettino e Massimiliano Allegri.

