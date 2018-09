Roma flop, in ritiro: l'ombra di Montella su DiFra

Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Profondo giallorosso per la Roma, che cade (2-0) a Bologna, al cospetto di una squadra, quella di Pippo Inzaghi, che nei primi 360' di gioco non aveva fatto l'ombra di un gol. Tutti in ritiro a Trigoria, col presidente Pallotta che si dice semplicemente «disgustato». Il secondo ko in campionato è un campanello d'allarme per Di Francesco, che si giocherà la panchina della Roma nei prossimi due derby con Frosinone e Lazio. In caso di ulteriori flop è pronto Montella. A fine partita grande imbarazzo del diesse Monchi, mentre Di Francesco ha tuonato: «I fatti ci condannano, manca il fuoco dentro. Devo cambiare qualcosa perché non posso accettare queste figuracce». Un avvio così disastroso dei gaillorossi non si vedeva da otto anni.(Marco Zorzo)