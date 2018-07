Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Fabio Fognini e Simone Bolelli hanno superato l'esordio a Wimbledon, terzo Slam della stagione, in corso sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club, ed al secondo turno saranno protagonisti di un derby tricolore. Impresa di Berrettini che ha battuto l'americano Sock 6-7 (5-7), 6-7 (3-7), 6-4, 7-5, 6-2. Niente da fare per Marco Cecchinato che si è arreso al debutto con l'australiano Alex De Minaur, numero 80 Atp, in quattro set con il punteggio di 6-4, 6-7 (6-8), 7-6 (7-5), 6-4. Intanto, facile esordio per Rafael Nadal numero 1 del mondo. Lo spagnolo, testa di serie n.2 ha battuto l'ìsraeliano Sela 6-3, 6-3, 6-2. Ok Zverev e Djokovic infine: il tedesco ha eliminato l'australiano Duckworth 7-5 6-2 6-0 mentre il serbo ha superato per 6-3 6-1 6-3 lo statunitense Tennys Sandgren.