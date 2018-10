Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - E' un Napoli diverso e piace sempre di più. L'artefice è lo scienziato Carletto Ancelotti, che ha aggiunto verticalità al gioco plasmato da Maurizio Sarri nello scorso triennio. Il possesso palla, un tempo prolungato in modo asfissiante, è oggi più immediato. Le ragnatele di passaggi che tanti avversari hanno irretito in passato sono ormai un lontano ricordo. Una rivoluzione, per certi versi, simile a quella del Barça quando dovette dimenticare Guardiola, e portata avanti da Luis Enrique. Lo conferma un dato: il possesso del pallone che era pari al 64% nella scorsa stagione, oggi è sceso al 54%. Niente più tiqui-taca, insomma, perché un'altra via è possibile. A una condizione, però, e cioè che gli interpreti si convertano al nuovo credo. Un requisito che al momento pare pienamente soddisfatto, soprattutto dal protagonista assoluto di questo inizio di stagione napoletano: Lorenzo Insigne.Un anno fa di questi tempi (ovvero dopo 8 giornate di campionato), Lorenzo Insigne aveva segnato l'11.5% dei gol realizzati dal Napoli: 3 su 26. In questa stagione le sue reti si sono raddoppiate, a fronte di una diminuzione di quelle della squadra azzurra. Oggi la contribuzione dell'ex ala è salita addirittura al 40%: 6 dei 15 gol napoletani portano la sua firma. I fantallenatori che hanno puntato su di lui, probabilmente si aspettavano di avere in rosa un uomo-assist e, invece, si sono ritrovati un bomber. L'Insigne formato Ancelotti è molto più goleador di quello modello Sarri: sono già 5 le partite in cui è andato a segno, un dato in cui è secondo solo all'indomabile Piatek (7). (G.Bul.)