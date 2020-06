ROMA - È morto all'ospedale di Bergamo, la sua città, l'ex pilota Carlo Ubbiali, leggenda del motociclismo italiano. Il 22 settembre scorso aveva compiuto 90 anni. Vincitore di 9 titoli mondiali (6 nella 125 e 3 nella 250) e di 8 italiani, sempre in sella alla sua Agusta, era di Bergamo come Giacomo Agostini, altra leggenda del motociclismo mondiale e che aiutò a formarsi da ragazzo. In particolare, negli anni Cinquanta era stato il motociclista italiano più amato e seguito, vincitore di 39 gare su 74 disputate. Il 16 dicembre scorso gli era stato assegnato dal Coni il Collare d'oro' al merito sportivo, la più alta onorificenza per la sua carriera eccezionale, seconda solo ad altri fuoriclasse come Agostini e Valentino Rossi poi.

Intanto, La Formula 1 si appresta a tornare in pista dopo il lungo stop per il Covid-19: la Fia ha ufficializzato il calendario di questa seconda parte di stagione, con le prime 8 gare nel continente europeo. Il primo Gp si disputerà il 5 luglio in Austria, sul circuito Red Bull Ring, che ospiterà una seconda prova il successivo 12 luglio. Doppio appuntameneto anche in Gran Bretagna, mentre il 6 settembre andrà in scena il Gp d'Italia, sul circuito di Monza. Il tradizionale appuntamento lombardo è quindi salvo e anzi, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dello sport italiano nel nuovo calendario di settembre.

