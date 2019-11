Roma e Lazio, doppia sconfitta al 95'

Daniele Petroselli

ROMA - Quarta giornata di Europa League amara per le romane. La Lazio in casa viene sconfitta dal Celtic per 2-1 ed è quasi fuori, mentre la Roma perde con lo stesso punteggio in trasferta contro il Borussia Moenchengladbach. Fonseca tiene per la quinta volta consecutiva in panchina Florenzi (che diventa un caso) e si affida sulla fascia destra a Santon. La squadra giallorossa comincia col piglio giusto ma nel finale di prima frazione i tedeschi alzano il baricentro e passano al 35' con una clamorosa autorete di Fazio. Nella ripresa è Fazio a riprendersi al 18' di testa la rivincita, agguantando il pari. In contropiede la Roma sfiora più volte il raddoppio, ma nel recupero (95') è Thuram a sancire la vittoria dei tedeschi. Ora la squadra giallorossa è seconda nel girone a 5 punti proprio col Gladbach.

All'Olimpico Simone Inzaghi chiedeva la stessa prestazione dell'andata, ma con risultato diverso. Invece il risultato, anche nelle modalità, è identico. I biancocelesti partono forte e sbloccano la gara al 7' grazie al solito Immobile, al 15° gol in 14 partite in questa stagione. I padroni di casa controllano e sono sempre pericolosi davanti, ma il Celtic sfrutta alla perfezione le sbavature biancocelesti, come quella di Milinkovic, che al 38' consente a Forrest di superare in diagonale Strakosha. La squadra di Inzaghi subisce e solo l'inserimento in corsa di Lulic e Luis Alberto cambia le cose. Come all'andata però Forster è strepitoso e chiude più volte la propria porta. E nel recupero arriva la beffa con la rete dell'ex genoano Ntcham. Celtic matematicamente ai sedicesimi, mentre la contemporanea vittoria del Cluj (secondo e ora a 9 punti) sul Rennes costringe i biancocelesti a un miracolo.

