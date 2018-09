Roma, crisi profonda: Di Francesco ha due partite per salvare la panchina

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Francesco BalzaniROMA - C'è ancora un filo sottile che lega Di Francesco alla panchina della Roma anche se l'aria che si respira è sempre più pesante. Nel primo giorno di ritiro forzato a Trigoria nessun sorriso, ma diversi confronti che hanno coinvolto pure Monchi. La dirigenza ha ribadito ai giocatori che Eusebio resta saldo sulla panchina mentre il tecnico ha ripetuto che nessuno è sicuro del posto. Ma è sembrato più che altro un discorso motivazionale in vista di tre sfide delicate contro Frosinone, Lazio e Plzen.Fuori, in una Roma bollente, le critiche feroci di una tifoseria mai così compatta a prendersela a turno con tecnico, dirigenza e squadra. Tre parti di un motore che si è spento all'improvviso: Di Francesco non è felice del mercato di Monchi, Pallotta non è felice dell'operato di Di Francesco, la squadra non è sicura di nulla. Come se ne esce per salvare la stagione? E' la domanda che si pongono pure nei salotti di Boston e Londra dove Baldini e Pallotta sono in contatto continuo. La risposta più scontata è: cambiando allenatore. Come è già avvenuto in corsa per 4 volte negli ultimi 9 anni. Il futuro di Eusebio dipende ancora dai risultati, ma non c'è più tempo. Tre vittorie di fila potrebbero salvare il tecnico, altrimenti si cambia. Intanto sono iniziate le audizioni. Principale giudice di gara è proprio Baldini a cui piace Paulo Sousa che sta trattando la rescissione col Tianjin Quajian. In pole resta comunque Montella, che scalda i motori per planare di nuovo a Trigoria magari affiancato dall'amico Totti. Più indietro la candidatura di Blanc.