Roma, c'è il rinnovo per Di Francesco fino al 2020: «Voglio ripagare la fiducia»

MILANO - «Voglio ripagare la fiducia della società con una stagione ancora più entusiasmante». Così Eusebio Di Francesco ha commentato il rinnovo con la Roma di un altro anno, con scadenza portata al 30 giugno 2020. Il tecnico abruzzese vuole fare ancora meglio del terzo posto in campionato e della semifinale di Champions centrata dopo aver eliminato il Barcellona. «Per noi è importante mantenere la continuità e la stabilità del progetto», ha aggiunto il presidente giallorosso James Pallotta. Il tutto mentre il ds Monchi, dopo gli arrivi di Coric, Marcano, Cristante e Justin Kluivert, si è tuffato su Pastore, in uscita da Psg anche per motivi di Fair Play Finanziario, offrendo al club francese 20 milioni di euro. La questione Alisson sembra in stand-by, almeno sino alla fine dei Mondiali.(M.Sar.)