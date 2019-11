ROMA - Arrivano tre giorni di tregua in attesa di un cambio radicale di rotta e di risultati. È questo il quadro che emerge nel Napoli dopo il pareggio con il Salisburgo e, soprattutto, dopo l'ammutinamento della squadra contro il ritiro deciso dal club, che è stato abolito. I fatti. Dopo l'1-1 con il Salisburgo i giocatori azzurri si sono rifiutati di andare a dormire a Castel Volturno come previsto dal programma del ritiro deciso dal presidente De Laurentiis alla vigilia della sfida europea. Ognuno è tornato alla propria casa e si sono presentati ieri mattina all'allenamento puntuali. A Castel Volturno hanno trovato Carlo Ancelotti, che invece è restato in ritiro, e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. L'allenamento si è svolto regolarmente e poi ognuno è tornato a casa dopo il pranzo di squadra. Il no al ritiro, non rimarrà senza conseguenze però, come precisa lo stesso club azzurro in una nota: «Con riferimento - si legge - ai comportamenti posti in essere dai calciatori della propria prima squadra nella serata di martedì 5 novembre 2019, procederà a tutelare i propri diritti economici, patrimoniali, di immagine e disciplinari in ogni competente sede. Si precisa inoltre di aver affidato la responsabilità decisionale in ordine alla effettuazione di giornate di ritiro da parte della prima squadra all'allenatore della stessa Carlo Ancelotti».

Del resto, lo stesso Ancelotti aveva criticato pubblicamente la decisione di mandare la squadra in ritiro, dicendosi pronto però a rispettarla. Adesso il Napoli gli affida la gestione del ritiro stesso e quindi la responsabilità della sua sospensione. De Laurentiis e Ancelotti hanno parlato a lungo al telefono, il primo da Castel Volturno, il secondo dall'Hotel Vesuvio, dove il produttore cinematografico alloggia a Napoli e dove ieri ha ricevuto l'amministratore delegato Chiavelli ragionando anche sulle sanzioni previste dai contratti dei calciatori per la ribellione al ritiro, che, ricordano dal club, era stato non «punitivo» ma solo per cercare una migliore amalgama. Il senso della tregua è al momento quello di responsabilizzare squadra e tecnico. Sarà, ma sembra un caos che non anticipa niente di buono.(M.Sub.)

