ROMA - Arranca la Ferrari, cresce la Red Bull, vince ovviamente la Mercedes. In Gran Bretagna, sulla pista di casa, le Frecce d'Argento mettono a segno la settima doppietta stagionale: primo Hamilton, 80esimo successo in carriera a -11 dall'eterno Schumacher, a seguire Bottas e Leclerc. Disastroso, invece, Vettel: sedicesimo dopo aver tamponato Verstappen (con cui, poi, si è scusato), sostituito l'ala anteriore danneggiata e preso 10 secondi di penalità. «È stato un mio errore - ammette il tedesco - pensavo ci fosse uno spazio all'interno, che non si è aperto, e non ho potuto evitare l'incidente».

Di umore opposto il compagno di squadra: «È stata - racconta Leclerc - la gara che mi sono goduto di più in tutta la mia carriera in F1.(P.Bru.)

Lunedì 15 Luglio 2019, 05:01

