Roma, Alisson verso Liverpool ma Florenzi firmerà il rinnovo

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Francesco BalzaniROMA - Il Red Carpet è ormai steso: Alisson Becker è sempre più vicino al Liverpool. La trattativa per portare il portiere alla corte di Klopp ha vissuto nelle ultime ore un'accelerazione improvvisa che ha portato a 62 milioni di sterline (circa 70 di euro) l'offerta ufficiale degli inglesi. La Roma ne chiede 75, ballano quindi appena 5 milioni. Una distanza risibile vista la cifra in palio e visto che il Liverpool ha già l'ok totale del giocatore. Attenzione però al colpo di coda del Chelsea. I Blues, infatti, stanno per cedere Courtois al Real. Sarri ha messo in cima alla lista proprio il nome di Alisson che il tecnico provò pure a portare a Napoli lo scorso anno. Il tempo però stringe e il brasiliano - in vacanza in questi giorni in Sardegna - vuole risolvere la questione prima della tournée americana (22 luglio). La Roma aspetta, ovviamente ingolosita da una possibile asta. Buone notizie, intanto, dal fronte Florenzi: trovata l'intesa per il rinnovo fino al 2023 a 3 milioni più bonus. A breve l'annuncio.riproduzione riservata ®