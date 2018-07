Roma addio: Alisson va al Liverpool Courtois al Real

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - «Un saluto a tutti i tifosi della Roma». E un arrivederci al campionato italiano per abbracciare il Liverpool e la Premier League. Alisson Becker è decollato da Ciampino per la sua nuova avventura alla corte dei Reds e di Jurgen Klopp, per la quale il brasiliano sarà il portiere più pagato (in quanto ad operazione di mercato) di tutta la storia. Perché la Roma riceverà 75 milioni di euro compresi bonus. Il club del presidente James Pallotta realizzerà una superplusvalenza, avendolo prelevato nel 2016 dall'Internacional per 8 milioni. Due stagioni nella capitale per l'estremo difensore brasiliano: la prima come vice di Szczesny, la seconda da fenomeno autentico. Per la successione di Alisson alla Roma sembra in pole il francese Alphonse Areola, che così si sottrarrebbe alla concorrenza con Gigi Buffon al Psg. Accostati ai giallorossi anche il numero uno della nazionale svedese Robin Olsen (del Copenaghen) e l'olandese del Barcellona Jasper Cillessen.Su Alisson si era scatenata mezza Europa. Il Chelsea è stato battuto in casa dal Liverpool. Il Real pescherà salvo sorprese tra i pali proprio dai Blues, con Thibaut Courtois. «Arriveranno rinforzi fantastici», ha dichiarato il presidente dei blancos Florentino Perez. Che si riferisca proprio al belga ed al suo connazionale Eden Hazard, sempre da togliere al Chelsea e a Maurizio Sarri?