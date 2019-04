Roma a picco con il Napoli: 1-4 e fischi all'Olimpico

MILANO - La Roma non c'è più. Ci pensa un bel Napoli a certificare una crisi ormai irreversibile di una squadra senza capo, né coda, prigioniera dei suoi limiti, della propria pochezza e che solo la matematica, ma non certo il buon senso, oggi ancora la indica per un posto Champions. Ancelotti mette in campo una squadra accorta, pragmatica e con una eccellente condizione fisica per regalarsi un meritato 4-1.

Subito a segno Milik, pari nel recupero del primo tempo per i giallorossi con il rigore trasformato da Perotti Ma nella ripresa Mertens, Verdi e nel finale il neo entrato Younes fissano il risultato pesante per Ranieri e resti della Roma.

Totti durissimo: «Se avrò la possibilità, qualche cambio è inevitabile». Claudio Ranieri (due ko e una vittoria rricicata con l'Empoli) però non ci sta: «Dimettermi? Non ci penso proprio. Certo che è dura allenare così». Il presidente Pallotta infuriato con la squadra: «Ora fuori le palle». Ma l'Olimpico fischia a tutti. Roma umiliata e campetasta dal Napoli.(M.Sub.)

