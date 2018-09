Rom si fingono turiste arabe per borseggiare

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Due borseggiatrici rom di origine bosniaca, 20 e 37 anni, sono state arrestate dalla polizia subito dopo aver depredato una turista cinese in piazza Duomo. Attorno alle 13 la donna di 44 anni è stata avvicinata dalle ladre nei pressi della Rinascente. Le due erano vestite con velo e turbante, borsa e occhiali firmati per sembrare ricche turiste provenienti dai Paesi del Golfo e passare inosservate.Grazie al travestimento non hanno destato sospetti nella vittima, a cui hanno portato via il portafogli con alcune centinaia di euro all'interno. I loro movimenti non sono però sfuggiti agli occhi allenati di un agente in servizio in borghese, che le ha bloccate subito dopo il colpo. Entrambe hanno precedenti, una di loro è stata arrestata tre volte per lo stesso reato: l'ultima volta pochi giorni fa.