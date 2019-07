Rom, ecco il censimento

Simona Romanò

Quanti rom gravitano a Milano? Domanda alla quale deve dare risposta la prefettura dopo la circolare del ministro degli Interni Matteo Salvini, arrivata martedì sera, con la quale il titolare del Viminale chiede di fare il punto, aggiornando di fatto il censimento già esistente.

In corso Monforte si sono attivati. Al momento i campi autorizzati sono cinque: nelle vie Bonfadini (40 famiglie per 180 persone), Impastato (12 famiglie per 36 persone), Chiesa Rossa (73 famiglie per 271 persone), Martirano (14 famiglie per 50 persone) e Negrotto (27 famiglie per 103 persone). Complessivamente ospitano circa 640 persone fisse - soprattutto sinti e provenienti dall'ex Jugoslavia - alle quali si aggiungono quelle di passaggio e le 312 degli agglomerati non regolari ma tollerati nelle vie Montebisbino, Vaiano Valle, Bonfadini (accanto a quello regolare) e Cusago.

In città dunque ruotano circa mille rom censiti e altrettanti camminanti dal volto sconosciuto. Poi, ci sono le zone calde prese d'assalto dalle carovane con le roulotte: per esempio, via Cima-via Pusiano-via Rombon; via Pestagalli-via Medici del Vascello; via Bitinia-via Svevo-via Zumbini. Qui, il problema esplode durante la stagione calda, quando nella Milano che si spopola per le vacanze l'afflusso di nomadi tende ad aumentare.

L'intenzione di Palazzo Marino (anche se non ci sono tempistiche fissate) è quella di chiudere, in modo graduale, tutti campi, autorizzati o meno. Partendo da quello abusivo di Bondadini, spesso balzato agli onori della cronaca per fatti di criminalità. La piaga dei campi, ad oggi, resta aperta. Da qui, la stretta di Salvini, che chiede un censimento rigoroso. La prefettura esegue. Ma il Comune dice no. Con il sindaco Giuseppe Sala che si domanda «lo scopo del censimento»: «Se lo si fa per chiudere i campi - dichiara - non sono mai stato contrario, ma prima bisogna trovare una soluzione. Il mio terrore è che con i campi chiusi che i milanesi vedano più nomadi per strada».

riproduzione riservata ®

Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA