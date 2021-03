Rolando Bianchi, il rivale dei Reds: «Pioli credici, la sfida è apertissima»

Un bomber per tutte le stagioni e per tutti i campionati: serie A, Premier, Liga. Rolando Bianchi conosce il calcio europeo come pochi. Prodotto del vivaio atalantino, esordisce in A a 18 anni nel 2000, con la Dea. Poi Cagliari, Reggina dove si mostra al grande pubblico e viene notato dal Manchester City.

Da lì in poi, per Rolando Bianchi è una continua escalation che lo porterà a vestire la maglia della Lazio e, nel 2008 per 6 stagioni, quella del Torino. Con i granata segnerà 77 gol in 180 match, ne diventerà capitano e uomo simbolo. Prima di girare ancora un po' il mondo e ritirarsi nell'agosto 2017. Oggi, dopo aver fatto l'opinionista su Dazn, studia calcio e guarda sempre con occhio appassionato il calcio europeo e la nostra serie A.

Dopo la sua Atalanta, tocca alla Lazio stasera in Champions.

«Troppo difficile la rimonta con il Bayern, ma servirà per la fiducia. In campionato Inzaghi se la giocherà ancora per un posto nelle prime quattro, a patto che qualcuna delle avversarie cali».

E il Milan a che punto è?

«La settimana scorsa contro lo United, in Europa League, i rossoneri hanno giocato bene ma di fronte non avevano il Manchester di una volta. Così come gli inglesi non avevano davanti il Milan di qualche anno fa. Sarà una gara difficile domani, ma aperta. In serie A era impensabile che il Milan arrivasse in fondo, ma nelle ultime apparizioni ho visto la formazione di Pioli fisicamente stanca».

Dall'altra parte, invece, l'Inter sembra irrefrenabile. Campionato chiuso?

«Il successo col Torino di domenica scorsa ha consegnato ai nerazzurri ulteriori certezze. Il discorso è semplice: quando Conte si trova là davanti difficilmente perde la concentrazione e la fa perdere ai ragazzi».

A proposito: che succede al suo Toro?

«La settima squadra per monte ingaggi della serie A non può permettersi di essere in quella posizione di classifica (terzultimi, ma con 2 gare da recuperare, ndr). Il problema principale è a centrocampo: con l'inserimento di Mandragora e Baselli dovrebbero, però, aver migliorato a livello qualitativo. I granata hanno bisogno di fare punti, iniziando dal recupero di stasera col Sassuolo».

Che idea si è fatto sullo spostamento di Juve-Napoli in campionato?

«È stato commesso un errore iniziale e, ancora oggi, purtroppo, se ne pagano le conseguenze.

